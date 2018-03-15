'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 55'inci gün; 3 bin 524 terörist etkisiz hale getirildi (5)

AFRİN'DEKİ SİVİL HALKIN YOLUNU KAPATAN İŞ MAKİNESİ VURULDU
Suriye'nin Afrin kentinden ayrılmak isteyen sivillerin geçiş güzergahına teröristlerce yerleştirilen iş makinesi, Türk jetlerince havadan vurularak imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı, insansız hava aracının çektiği ve jetlerin iş makinesini vurduğu görüntüleri paylaştı. Görüntülerde yolu kapatan ve tam isabetle vurulan iş makinesinin alev topuna dönüştüğü yer alıyor.
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