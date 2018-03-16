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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 56'ncı gün; 3 bin 530 terörist etkisiz hale getirildi (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 13:07 | Son Güncelleme

3 KÖY VE 1 TEPE DAHA KONTROL ALTINDA TSK ve ÖSO unsurları, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 56'ncı gününde Afrin'in, Şeyh Bilal, Küçük Meydan ve Kurdane köyleri ile 801 rakımlı tepeyi teröristlerden temizledi.

3 KÖY VE 1 TEPE DAHA KONTROL ALTINDA
TSK ve ÖSO unsurları, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 56'ncı gününde Afrin'in, Şeyh Bilal, Küçük Meydan ve Kurdane köyleri ile 801 rakımlı tepeyi teröristlerden temizledi. Bu noktalarla birlikte gün içerisinde ele geçirilen köy sayısı 5, tepe sayısı ise 3 oldu.

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