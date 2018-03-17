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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 57'nci gün; 3 bin 567 terörist etkisiz hale getirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 12:31 | Son Güncelleme

AFRİN'İN 3 KÖYÜ KONTROL ALTINDA TSK birlikleri ve ÖSO unsurları, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 57'nci gününde, Afrin'in Hacı Kasımlı, Eşkanşarki ve Astaro köylerini teröristlerden temizledi.

AFRİN'İN 3 KÖYÜ KONTROL ALTINDA
TSK birlikleri ve ÖSO unsurları, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 57'nci gününde, Afrin'in Hacı Kasımlı, Eşkanşarki ve Astaro köylerini teröristlerden temizledi.

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