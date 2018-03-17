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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 57'nci gün; 3 bin 567 terörist etkisiz hale getirildi (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 13:19 | Son Güncelleme

TSK: İDLİB'DE 4'ÜNCÜ GÖZLEM NOKTASI FAALİYETLERİ BAŞLADI Genelkurmay Başkanlığı, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesindeki 4'üncü gözlem noktasının faaliyetlerine başladığını açıkladı.

TSK: İDLİB'DE 4'ÜNCÜ GÖZLEM NOKTASI FAALİYETLERİ BAŞLADI
Genelkurmay Başkanlığı, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesindeki 4'üncü gözlem noktasının faaliyetlerine başladığını açıkladı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde 4 No'lu Gözlem Noktası tesis faaliyetleri başlatılmıştır" denildi.

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