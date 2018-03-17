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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 57'nci gün; 3 bin 567 terörist etkisiz hale getirildi (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 16:11 | Son Güncelleme

TSK: BİRLİKLER AFRİN'İN KUZEYİNDE BULUŞTULAR Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerin, kuşatılan Afrin'in kuzeyinde buluştuklarını açıkladı.

TSK: BİRLİKLER AFRİN'İN KUZEYİNDE BULUŞTULAR
Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerin, kuşatılan Afrin'in kuzeyinde buluştuklarını açıkladı. TSK açıklamasında, "Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular" ifadeleri kullanıldı.

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