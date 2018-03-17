'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 57'nci gün; 3 bin 567 terörist etkisiz hale getirildi (4)

TSK: BİRLİKLER AFRİN'İN KUZEYİNDE BULUŞTULAR
Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerin, kuşatılan Afrin'in kuzeyinde buluştuklarını açıkladı. TSK açıklamasında, "Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular" ifadeleri kullanıldı.
Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor
Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler
E-5'te büyük şok! Alev alev yandı
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Yılın en iyileri açıklandı! İşte kazanan
Okuyucu Yorumları 0 yorum