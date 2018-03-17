'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 57'nci gün; 3 bin 569 terörist etkisiz hale getirildi (5)

GENELKURMAY HAFTALIK BİLGİLENDİRME YAPTI

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde güvenliğin sağlanıp terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği, Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği ve Afrin'in teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na başarıyla devam edildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülke ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtilen bilgilendirmede, 10-16 Mart tarihlerinde, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara devam edildiği kaydedildi. 27 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen bilgilendirmede, 36 piyade tüfeği, 1 doçka uçaksavar makineli tüfek, 5 makineli tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 1 av tüfeği, 5 tabanca, 1 bombaatar, 1 lav olmak üzere toplam 54 silah, 2 güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 2 anti personel mayın, 120 milimetrelik 3 havan mühimmatı, 3 havan mühimmatı, 45 bin 240 muhtelif hafif silah mühimmatı, 1600 doçka uçaksavar makineli tüfek mühimmatı, 37 el bombası,1 aydınlatma fişeği, 73 roketatar mühimmatı, 57 roketatar sevk fişeği, 1 kilo 275 gram amonyum nitrat, 5 kilo tahrip kalıbı, 221 kilo C-4 patlayıcı, 49 fünye, 32 muhtelif şarjör, 5 el dürbünü, 4 el telsizi ve 8 EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiği ifade edildi. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda ise 27 el yapımı patlayıcı, 51 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun imha edildiği ifade edilerek, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 6 bin 569 kişinin yakalandığı açıklandı. Bilgilendirmede, PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 25 kilo 900 gram uyuşturucu, 507 litre kaçak akaryakıt, 27 bin 200 paket kaçak sigara, 22 kaçak silah ve 1 kaçak cep telefonu ele geçirildiği aktarıldı.

FIRAT KALKANI HAREKÂTI

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile hudut güvenliğinin sağlanıp, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırıları önlenerek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı verme, sivilleri koruma ve yaşanan terör olaylarından zarar görmelerinin engellenmesinin amaçlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlanmaktadır."

İDLİB'DE GÖZLEM NOKTALARI

TSK'nın haftalık bilgilendirmesinde, İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde 3 Numaralı Gözlem Noktası, 05 Şubat 2018 tarihinde 6 Numaralı Gözlem Noktası, 09 Şubat 2018 tarihinde 7 Numaralı Gözlem Noktası, 15 Şubat 2018 tarihinde 8 Numaralı Gözlem Noktası, 17 Mart 2018 tarihinde ise 4 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir."

ZEYTİN DALI HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, sınır hattı ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlatıldığı hatırlatıldı. Harekâtın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik, özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulanan TSK açıklamasında, şöyle denildi:

"Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekât alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Afrin’de yaşayan ve tahliye olmak isteyen sivillerin emniyetle tahliye edilebilmeleri ve tahliyeleri engelleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca harekât alanında insani yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi ve PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum halkın güven ve huzur içinde yaşayabileceği geçici barınma kamplarının tesis edilmesi maksadıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlere devam edilmektedir."

3 bin 569 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekâtın başlangıcından itibaren 3 bin 569 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 569 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 45 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 226 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan 143 kahraman silah arkadaşımızın tedavileri tamamlanmış ve görevlerine dönmüşlerdir. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."