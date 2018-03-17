'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 57'nci gün; 3 bin 569 terörist etkisiz hale getirildi (6)

5 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA

TSK birlikleri ve ÖSO unsurları, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 57'nci gününde, Afrin'in Mirkan, Sino, Tatara, Çatalkapı ve Şeyh Obası köylerini de teröristlerden temizledi. Bu köylerle birlikte gün içerisinde terör örgütlerinden arındırılan köy sayısı 8 oldu.