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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 57'nci gün; 3 bin 569 terörist etkisiz hale getirildi (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

5 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA TSK birlikleri ve ÖSO unsurları, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 57'nci gününde, Afrin'in Mirkan, Sino, Tatara, Çatalkapı ve Şeyh Obası köylerini de teröristlerden temizledi.

5 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA
TSK birlikleri ve ÖSO unsurları, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 57'nci gününde, Afrin'in Mirkan, Sino, Tatara, Çatalkapı ve Şeyh Obası köylerini de teröristlerden temizledi. Bu köylerle birlikte gün içerisinde terör örgütlerinden arındırılan köy sayısı 8 oldu.

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