Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı

Hasan KIRMIZITAŞ- Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'da tanka düzenlenen saldırıda şehit olan 5 askerin cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Harekatın 15'inci günü olan 3 Şubat Cumartesi günü Şeyh Horoz bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, Uzman Çavuşlar Fırat Karaca ve Ufuk Aktağ, Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül ve Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Burada şehitler için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ile protokol üyeleri ve askerler katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları, askeri manga tarafından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 uçağa taşındı. Şehitler toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Şehitlerden Muhammed Cihangir Çubukçu Şanlıurfa'da, Fırat Karaca Muş'ta, Halil İbrahim Aygül Çorum'un Alaca ilçesinde, Ufuk Aktağ Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Nurullah Seçen ise Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verilecek.