Zeytin Dalı Harekatı'nda tespit edilen mayın ve EYP'ler böyle patlatıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında yapılan faaliyetler çerçevesinde bugüne kadar toplam 225 mayın ve 1.194 EYP tespit edildiğini duyurarak, tespit edilen mayın ve EYP'ler kontrollü olarak imha edilme görküntülerini yayınladı. ANKARA (DHA)

