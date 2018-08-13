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'Zeytin Dalı Harekatı'nın mayın arama köpeklerine periyodik bakım

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 15:24 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan mayın- bomba arama köpeklerinin periyodik aşılama, bakım ve tedavi işlemleri, Malatya'da yapıldı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SURİYE'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan mayın- bomba arama köpeklerinin periyodik aşılama, bakım ve tedavi işlemleri, Malatya'da yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelince Veteriner İşler Müdürlüğü'ne getirilen, özel operasyonlarda kullanılan mayın- bomba arama köpekleri, bugüne kadar teröristler tarafından döşenen birçok patlayıcının yerinin önceden tespitinde kullanıldı. 4 mayın- bomba arama köpeğinin periyodik aşılama, bakım ve tedavi işlemleri, Malatya'da görevli uzman veterinerler tarafından yapıldı. 'Akil', 'Fadiş', 'Bay K' ve 'Ekin' isimli köpekler, bakımları gerçekleştirildikten sonra yeni görevler için birliklerine gönderildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Afrin'deki terör örgütlerinin temizlenmesine yönelik gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekatı' başta olmak üzere terör operasyonları için mayın arama- tarama köpeklerinin önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Daha önceden de tedavilerini yaptırdığımız, rutin kontrollerini devam ettirdiğimiz 4 köpeğimiz, bugün Yeşilyurt Belediyemizin Veteriner İşleri Müdürlüğümüze getirildi komutanlarımız tarafından. Biz özellikle sınır bölgemizde bizim güvenliğimiz için oradaki özellikle Silahlı Kuvvetleri'mizin mayın arama- tarama ve güvenliklerinin sağlanmasında aktif rol alan bu köpeklerimizin tedavilerini üstlenmemiz, bizleri gerçekten çok mutlu etti ve severek, isteyerek, arkadaşlarımız da bu şekilde bir çalışma programı düzenleyerek, her operasyon dönüşünde rutin kontrollerini yapıyoruz. Burada bu köpeklerimizin 6 ayrı tedavilerini ve aşılanmalarını yapıyoruz. Hem mantarla ilgili hem parazitlerle ilgili hem de bağışıklık sistemleriyle ilgili köpeklerimizin tedavilerini ve aşılamalarını belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmakta. Özellikle sınır boylarında faaliyette bulunan askerlerimize ve bu faaliyetin bir parçası olan arama- tarama mayın köpeklerimize bu hizmeti yapmaya devam edeceğiz."

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