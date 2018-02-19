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Zeytinburnu'nda genç kıza saldıran zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 14:23 | Son Güncelleme

H.A.S.'nin savcılık ifadesinde alkollü olduğunu daha önceden tanımadığı E.Ö.'yü takip ettiğini apartmana girince de kızın ağzını kapattığını söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından tutuklandı.

Zeytinburnu'nda genç kıza saldıran zanlı tutuklandı

Zeytinburnu'nda üniversite öğrencisi E.Ö'yü adım adım takip ederek apartman girişinde darp ettiği iddiasıyla gözaltına altına alınan 21 yaşındaki H.A.S. mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Suriyeli H.A.S. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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Cumhuriyet Savcısı Haluk Tekin'e ifade veren şüpheli H.A.S. "Cinsel saldırı" ve "Hürriyeti tahdit" suçlarından tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. H.A.S.'nin savcılık ifadesinde alkollü olduğunu daha önceden tanımadığı E.Ö.'yü takip ettiğini apartmana girince de kızın ağzını kapattığını söylediği öğrenildi. H.A.S.´nin ifadesinde E.Ö.´nün bağırması üzerine kaçtığını söylediği de kaydedildi. Zanlı ifadesinin ardından tutuklandı.

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istanbul Zeytinburnu saldırı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bizim askerimiz şehit oluyor bu köpekler için , bunlar namusumuza göz dikiyorlar . Bunun bedeli içeride ödetilmeli bu şerefsiz evladına . Bunları tutan Cumhurbaşkanı geri göndermeli. Bizim askerimiz şehit olacağına bu köpekler gebersin. Bu nasıl bir düşünce tarzıdır ki kendi vatandaşı aç olan bir ülkede,yüzyıllardır bizi sırtımızdan vuran arap köpekleri besleniyor iş veriliyor konut sahibi yapılıyor.
Ülkenin %85i istemiyor bunları. Halka sormadan 5 milyon tane ne idüğü belirsizi alıp milletin tam içine saldılar. Kadın ve çocukları al erkeklere silah ver geri gönder.
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