Zeytinburnu'nda genç kıza saldıran zanlı tutuklandı

Zeytinburnu'nda üniversite öğrencisi E.Ö'yü adım adım takip ederek apartman girişinde darp ettiği iddiasıyla gözaltına altına alınan 21 yaşındaki H.A.S. mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklandı.
DHA'nın haberine göre, Suriyeli H.A.S. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Cumhuriyet Savcısı Haluk Tekin'e ifade veren şüpheli H.A.S. "Cinsel saldırı" ve "Hürriyeti tahdit" suçlarından tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. H.A.S.'nin savcılık ifadesinde alkollü olduğunu daha önceden tanımadığı E.Ö.'yü takip ettiğini apartmana girince de kızın ağzını kapattığını söylediği öğrenildi. H.A.S.´nin ifadesinde E.Ö.´nün bağırması üzerine kaçtığını söylediği de kaydedildi. Zanlı ifadesinin ardından tutuklandı.
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