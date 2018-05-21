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 Zeytinburnu'nda 1 haftada 29 multimedya teyp çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda 1 haftada otomobillerden teyp çalan 2 şüpheli yakalandı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8-14 Mayıs tarihleri arasında ilçede aniden artış gösteren otodan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

 Zeytinburnu'nda 1 haftada 29 multimedya teyp çaldılar

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda 1 haftada otomobillerden teyp çalan 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8-14 Mayıs tarihleri arasında ilçede aniden artış gösteren otodan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda otomobilden hırsızlık olaylarını gekçekleştiren kişilerin kimliklerini belirledi. Polis ekipleri şüpheli M.K.(38) ve G.Ç.(31)'nin 15 Mayıs'ta çalıntı teypleri satmak için H.B.(56) ile buluştuğunu belirleyince baskın yaparak 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin de çalıntı olduğunu belirleyen ekipler otomobilin bagaj kısmında 29 multimedya teyp ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli 19 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K. ve G.Ç. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, H.B. ise serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Şüphelilerin bir otomobilden çaldıkları teyp ile yürümeleri ve başka bir otomobille uğraşmaları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Ele geçirilen multimedya teypler emniyette sergilendi.

(FOTOĞRAF)

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