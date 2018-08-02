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Zeytinburnu’nda açık pencereden giren hırsız kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 10:14 | Son Güncelleme

Haber: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Zeytinburnu'nda  açık pencereyi fırsat bilen bir kişi 30 saniyede içeriye girip, hırsızlık yaptı.

Haber: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda açık pencereyi fırsat bilen bir kişi 30 saniyede içeriye girip, hırsızlık yaptı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Seyyid Nizam Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen iki kişi bir evin penceresinin açık olduğunu fark etti. Birisi gözcülük yaparken, diğeri açık olan pencereye tırmanarak, içeriye girdi. Hırsız daha pencereden çıkarak kaçtı. Hırsızlık anı sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

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