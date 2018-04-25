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Zeytinburnu’nda alışveriş merkezine dadanan hırsızlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda bir alışveriş merkezine dadanarak, alışverişe gelen turistlerin cep telefonlarını ve cüzdanlarını çaldıkları iddia edilen iki kadın hırsız polis ekiplerince yakalandı.

Zeytinburnu’nda bir alışveriş merkezine dadanarak, alışverişe gelen turistlerin cep telefonlarını ve cüzdanlarını çaldıkları iddia edilen iki kadın hırsız polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Zeytinburnu’nda bulanan bir AVM’de birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları polis ekiplerini harekete geçirdi. Çalışmalar kapsamında alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri hırsızlığı 2 kadının yaptığını belirledi. Kimlikleri tespit edilen hırsızlar Nebahat K. (24) ve Eda Ü. (24) Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.
Şüphelilerin önce suçlamaları kabul etmedikleri, ancak İranlı turist Rüya Mukthari’nin çantasını çalarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyince suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin olayları firarda olan Tuğçe D. ile birlikte yaptıklarını itiraf ettikleri belirtildi.
Ayrıca, Nebahat K.’nın daha önceden hırsızlık, yankesicilik suçlarından 25 kez, Eda Ü.’nün (24) ise 14 kez geliş kaydı bulunduğu tespit edildi.
Hırsızlık anları ise saniye saniye alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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