Zeytinburnu’nda kamyon alt geçide sıkıştı

Zeytinburnu’nda alt geçidin yüksekliğini ayarlayamayan su dolu kamyon geçide sıkıştı. Kamyonun sıkışmasıyla trafikte yoğunluk yaşandı.
Olay, sabah saatlerinde Zeytinburnu Kazlı Çeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alt geçidin yüksekliğini ayarlayamayan 34 ED 47 99 plakalı içi su dolu kamyon geçemeyerek, alt geçitte sıkıştı. Trafiğin yoğun olduğu saatte yaşanan olay, araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Sivil polisler trafiği rahatlatmak için çalışma başlatırken kamyon uzun uğraşlar sonunda çıkarıldı.
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