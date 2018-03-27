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 Zeytinburnu'nda okulda yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 16:37 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda bir okulda yangın çıktı.

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) Zeytinburnu'nda bir okulda yangın çıktı. Okula çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

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