Zeytinburnu'nda okulda yangın (3)

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda bir ilkokulun bodrum katında yangın çıktı.

Yangın Zeytinburnu'nda bulunan Fatma Süslü İlkokulu'nun bodrum katında saat 15.45 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle okulda panik yaşandı. Okula çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk okuldaki öğrenciler tahliye edilerek yakında bulunan liseye götürüldü. Okula gelen bazı veliler fenalık geçirdi. İlk okulun duman yükselen bodrumuna itfaiye müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

(FOTOĞRAF)