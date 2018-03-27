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Zeytinburnu'nda okulda yangın (5) 

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

 Zeytinburnu'nda bir lisenin bodrum katında yangın çıktı.

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) Zeytinburnu'nda bir lisenin bodrum katında yangın çıktı.

Yangın Zeytinburnu'nda bulunan 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu lisenin bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle okulda panik yaşandı. Lise ve yanındaki ilkokul tahliye edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken okula gelen velilerden bazıları fenalık geçirdi.

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