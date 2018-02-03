Zeytinburnu’nda öldürülen Faruk Döner son yolculuğuna uğurlandı

Zeytinburnu’nda sokak ortasında kurşunların hedefi olan çete lideri Burak Döner’in babası Faruk Döner son yolculuğuna uğurlandı.

Zeytinburnu’nda önceki gece evine gireceği sırada sokak ortasında kurşunların hedefi olan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden çete lideri Burak Döner’in babası Faruk Döner son yolculuğuna uğurlandı. Döner için Zeytinburnu Taş Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Kılınan cenaze namazı ve duaların ardından Faruk Döner’in cenazesi omuzlara alınarak araca taşındı.

Faruk Döner’in cenazesi toprağa verilmek üzere Topkapı Çamlık mezarlığına götürüldü.