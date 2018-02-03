HABER

Zeytinburnu’nda öldürülen Faruk Döner son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 17:47 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda sokak ortasında kurşunların hedefi olan çete lideri Burak Döner’in babası Faruk Döner son yolculuğuna uğurlandı.Zeytinburnu’nda önceki gece evine gireceği sırada sokak ortasında kurşunların hedefi olan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden çete lideri Burak Döner’in babası Faruk Döner son yolculuğuna uğurlandı.

Zeytinburnu’nda sokak ortasında kurşunların hedefi olan çete lideri Burak Döner’in babası Faruk Döner son yolculuğuna uğurlandı.
Zeytinburnu’nda önceki gece evine gireceği sırada sokak ortasında kurşunların hedefi olan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden çete lideri Burak Döner’in babası Faruk Döner son yolculuğuna uğurlandı. Döner için Zeytinburnu Taş Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Kılınan cenaze namazı ve duaların ardından Faruk Döner’in cenazesi omuzlara alınarak araca taşındı.
Faruk Döner’in cenazesi toprağa verilmek üzere Topkapı Çamlık mezarlığına götürüldü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşçileri taşıyan kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 8 yaralı

İşçileri taşıyan kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 8 yaralı

NASA, Titan uydusunda yeni yaşam belirtileri buldu

NASA, Titan uydusunda yeni yaşam belirtileri buldu

'Macbeth' operasına büyük ilgi

'Macbeth' operasına büyük ilgi

Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu

Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

Eşinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu öldü

Eşinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.