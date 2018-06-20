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Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 14:09 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde geçirildi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığını belirlediği kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerin yaptıkları operasyonda B.S.(44), A.G.(27), S.Ö.(24), H.T.(47), G.Ö.(26), F.G.(34) ve M.Y.(30) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis 650 gram afyon sakızı, 607 gram metamfetamin ve 7 gram eroin ele geçirdi. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.S ve H.T. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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