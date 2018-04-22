Zeytinlikte devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İznik ilçesinde, zeytinlikte çalışırken, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Turgut Emir (37), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, Derbent Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezindeki otomobil fabrikasında çalışırken, 2 hafta önce işten ayrılan, evli ve 2 çocuk sahibi Turgut Emir, İznik ilçesi Derbent Mahallesi’nde tarımla uğraşmaya başladı. Emir, çalıştığı zeytinlikte, henüz belirlenemeyen nedenle kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan Emir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Turgut Emir'in cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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