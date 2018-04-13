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Zeytinlikte intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Süleyman N.

Zeytinlikte intihar etti

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Süleyman N. (45), zeytinlikteki ağaca kendisini iple asarak, yaşamına son verdi.
Manisa'ya 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Zeytinova Mahallesi'ne yakın zeytinlikte, dün saat 09.00 sıralarında, ağaçta asılı erkek cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Süleyman N.'ye ait olduğunu belirledi. Çalışmak için zeytinliğine gideceğini söyleyip, sabah evden ayrıldığı ve evli olduğu öğrenilen Süleyman N.'nin, iple kendisini astığı saptandı.
Süleyman N.'nin cenazesi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Jandarma, soruşturma başlatırken, Süleyman N.'nin intihar nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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