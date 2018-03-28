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Zihinsel engelli genç, cemevini 3’üncü kez ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 17:45 | Son Güncelleme

ERZİNCAN’ın Ganiefendi köyünde yaşayan zihinsel engelli Ufuk T.(20), cemevini 3’üncü defa ateşe verdi.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın Ganiefendi köyünde yaşayan zihinsel engelli Ufuk T.(20), cemevini 3’üncü defa ateşe verdi. Dumandan etkilenen Ufuk T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, bugün öğlen saatlerinde Erzincan’a 20 kilometre uzaklıktaki Ganiefendi köyünde meydana geldi. Köyün içerisinde bulunan cemevinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar kendi imkanları ile alevlere müdahale etmek istedi. Bu sırada dumandan etkilenen zihinsel engelli Ufuk T. binadan çıkartıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürülürken, cemevinde hasar meydana geldi. AYNI CEMEVİNDE 3’ÜNCÜ YANGIN İhbarın ardından olay yerine giden Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu bina ve çevresinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Akkoyunlu, konuyu araştırdıklarını gereğinin yapılacağını ifade etti. Ufuk T.'nin geçen yıllarda da cemevini ateşe verdiğini belirten köylüler, okul camlarını da kırdığını ancak engelli olduğu için ellerinden bir şey gelmediğini söylediler. Vatandaşlar, yaşanan olayların sona ermesi için yetkililerden yardım istedi.

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