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Zihinsel engelli genç, kaçırdığı halk otobüsünde uyurken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 16:02 | Son Güncelleme

BURSA’nın merkez Osmangazi ilçesinde kontak anahtarı üzerinde unutulan özel halk otobüsünü çalıştırıp kaçıran ve İnegöl yakınlarında bir akaryakıt istasyonuna park eden zihinsel engelli Tayfur S., araçta uyurken polis tarafından yakalandı.

Zihinsel engelli genç, kaçırdığı halk otobüsünde uyurken yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın merkez Osmangazi ilçesinde kontak anahtarı üzerinde unutulan özel halk otobüsünü çalıştırıp kaçıran ve İnegöl yakınlarında bir akaryakıt istasyonuna park eden zihinsel engelli Tayfur S., araçta uyurken polis tarafından yakalandı.
Osmangazi'de 16 M 00013 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü P.Ç., aracı merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi mevkiindeki ağaçlık alana park edip ayrıldı. Otobüs sürücüsü dalgınlıkla kontak anahtarını araç üzerinde bıraktı. Bursa’daki ailesinin yanına giden zihinsel engelli Tayfur S. de bölgeden geçerken fark ettiği kapıları açık araca bindi. İnegöl’e bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki Yenice Özel Eğitim İş Uygulama Okulunda eğitim gören Tayfur S., anahtarı üzerinde bırakılan otobüsü çalıştırıp kaçırdı.
Otobüsle İnegöl’e gelen Tayfur S., gece saatlerinde uykusu gelince aracı Bursa-Ankara karayolu üzerinde, Rehber kavşağı mevkiindeki bir akaryakıt istasyonuna park ederek uykuya daldı. Otobüste uyuyan genci fark eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine yaptıkları araştırma sonucunda otobüs ile ilgili çalıntı ihbarının bulunduğunu tespit etti. Polisler gözaltına aldıkları Tayfur S.'yi jandarmaya teslim etti.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Tayfur S., otobüs sahibinin şikâyetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Zihinsel engelli genç, kaçırdığı halk otobüsünde uyurken yakalandı

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