Zihinsel engelli Hilmi'den 9 yıldır haber yok

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde zihinsel engelli Hilmi Onaç'tan (41), 9 yıldır haber alınamıyor. Yakınları, Onaç'ı görenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.
Kumafşarı Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Hilmi Onaç, 9 yıl önce, rutin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere evinden jandarma tarafından alındı. Onaç, Acıpayam ilçe merkezindeki hastaneye götürülmek üzere, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. Bu sırada polis merkezinden dolaşmak için dışarı çıkan Onaç, ortadan kayboldu, bir daha kendisinden haber alınamadı.
O dönem İtalya'da çalışan baba Muhammet Onaç, izin alarak memleketine döndü, oğlunu aramaya başladı. İzni biten Muhammet Onaç, tekrar İtalya'ya giderek izin almak istedi, ancak işine son verildiğini öğrendi. Türkiye'ye dönen Muhammet Onaç, kayıp oğlunu aramayı sürdürdü. Oğlunun fotoğraflarını bastırıp direklere asan baba Onaç, gelen ihbarları da değerlendirip, İzmir ve Antalya'da da arama yaptı, ancak hiçbir ize rastlayamadı.
Umudunu kaybetmeyen Ayşe-Muhammet Onaç çifti, oğullarının bulunmasını bekliyor. Çift, Hilmi Onaç'ı gören ya da yerini bilen varsa, polise veya jandarmaya bilgi vermesini istedi.
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