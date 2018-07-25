Zihinsel engelli kıza cinsel istismara 2 tutuklama

BURSA, (DHA)- BURSA'da, zihinsel engelli H.N.G. (17) adlı kıza ormanlık alanda cinsel istasmarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan E.E. (20) ve İ.A. (21), nöbetçi mahkemece tutuklandı.

E.E. ve İ.A., iddiaya göre ormanlık alana götürdükleri zihinsel engelli H.N.G. ile ilişkiye girdi. Evine giden kız, durumu annesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine E.E. ve İ.A., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Bursa 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan şüphelilerden E.E., kız ile ilişkiye girdiğini kabul etti. İ.A. ise suçlamayı reddetti. E.E. ve İ.A., 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

