Zihinsel engelli kıza dehşeti yaşattı! Tüpçüden kan donduran ifadeler...

Son Güncelleme 2 saat önce YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 11:58 |2 saat önce

Manisa'da yüzde 50 zihinsel engelli B.A. adlı kıza birçok kez cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen tüpçü Hidayet Kaya'nın yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren B.A., Kaya'nın nerelerine dokunduğunu gösterip, zaman zaman kendisine yöneltilen sorulara başını eğip, kaldırarak 'evet' ya da 'hayır' diye yanıt verdi. Kaya ise suçlamaları kabul etmeyip, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Muradiye Mahallesi'ndeki kadın fırın işletmecisi Z.İ., geçen 7 Aralık'ta, iddiaya göre iş yerinin yakınındaki tüp satışı yapılan bir dükkanda, yüzde 50 zihinsel engelli B.A.'yı pantolonu dizlerine kadar indirilmiş olarak, yanında iş yerinin sahibi Hidayet Kaya ile birlikte gördü. Z.İ., gördüğü manzara karşısında şoke olup, bir şey demeden oradan ayrılıp, yaşadıklarını büfe işleten arkadaşı H.Ş.'ye anlattı. Z.İ., bir hafta sonrada Alo 183 Sosyal Destek Hattı'nı arayıp, ihbarda bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü, ihbar üzerine Hidayet Kaya hakkında jandarmaya şikayetçi oldu. Şikayet üzerine jandarma 16 Aralık'ta Kayı'yı gözaltına aldı. B.A.'nın pedagog eşliğinde verdiği ifadeden, Kaya'nın cinsel tacizine birden fazla kez maruz kaldığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Kaya, 'zincirleme olarak basit cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Hakkında, 9,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Hidayet Kaya, avukatı İlkay Eren, B.A.'nın babası E.A. ve avukatları Yaşar Sarsu ile tanıklar Z.İ. ve H.Ş. katıldı. Mağdur B.A. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile ifade verdi.

DURUŞMADA KAN DONDURAN İFADELER B.A. duruşmada, insan anatomisini gösteren resim vasıtasıyla yaşadıklarını pedagog eşliğinde anlattı. Pedagogun gösterdiği resim üzerinde B.A., Kaya'nın nerelerine dokunduğunu gösterdi. Zaman zaman ise B.A., pedagogun gösterdiği noktalara başını eğerek veya kaldırarak 'evet' veya 'hayır' anlamında tepkiler verdi. B.A. ifadesinde, "İş yerine gittiğimde bana kötü davranıyordu. Öpüyor, dokunuyordu. Benden kendisine dokunmamı ve sarılmamı istiyordu" dedi. Görgü tanığı Z.İ. de ifadesinde, zihinsel engelli B.A.'yı sanık Kaya'nın iş yerinde yarı çıplak olarak gördüğünü ileri sürüp, "Olay günü iş yerimden çöp dökmeye çıkmıştım. B.A.'nın sanığın dükkanına girdiğini gördüm. Çöpü döktükten sonra içime bir şüphe düştü. Gidip, baktığımda B.A., iki bölümü bulunan dükkanın arka kısmında, pantolonu yarıya kadar inik haldeydi. İş yeri sahibi yanındaydı. Ama bir şey yapmıyordu. Hemen oradan ayrıldım" dedi. "ÜNİVERSİTENİN ARKASINDAKİ YERLERE GÖTÜRÜYOR" Diğer görgü tanığı H.Ş. de şunları söyledi:

"B.A.'yı çok severim. Engelli olduğunu bildiğim için erkeklerin yanına fazla yanaşmaması konusunda kendisini uyarırdım. Z.İ.'nin gördüklerini anlatması üzerine B.A.'yı yanıma çağırdım. Biraz sohbet edip, konuşturdum. Bana 'Patron var ya' dedi. Ben de 'Patron kim' diye sorunca 'Tüpçü' dedi. 'Hayırdır kötü bir şey mi yapıyor' diye sorunca, 'Yapıyor, beni kurtar' diye yanıt verdi. Bunun üzerine 'Ne yapıyor sana' diye sorduğumda ise 'Beni elliyor' dedi. Bunları nerede yaptığını sorduğumda ise 'Tüp dağıtımına çıkıyoruz. Beni Celal Bayar Üniversitesi'nin arkasındaki yerlere götürüyor' dedi" Tutuklu sanık Hidayet kaya ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyip, kendisine iftira atıldığını öne sürdü. İfadelerin alınmasının ardından hakim, sağlık durumu nedeniyle, zihinsel engelli B.A.'nın beyanlarına itibar edilip edilmeyeceği hususunda Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alınmasına ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi. "KIZIMI TACİZ EDEN KİŞİYE EN AĞIR CEZA VERİLSİN"