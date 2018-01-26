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Zihinsel engelli kıza dehşeti yaşattı! Tüpçüden kan donduran ifadeler...

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 11:58 | Son Güncelleme 2 saat önce

Manisa'da yüzde 50 zihinsel engelli B.A. adlı kıza birçok kez cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen tüpçü Hidayet Kaya'nın yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren B.A., Kaya'nın nerelerine dokunduğunu gösterip, zaman zaman kendisine yöneltilen sorulara başını eğip, kaldırarak 'evet' ya da 'hayır' diye yanıt verdi. Kaya ise suçlamaları kabul etmeyip, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Zihinsel engelli kıza dehşeti yaşattı! Tüpçüden kan donduran ifadeler...

Muradiye Mahallesi'ndeki kadın fırın işletmecisi Z.İ., geçen 7 Aralık'ta, iddiaya göre iş yerinin yakınındaki tüp satışı yapılan bir dükkanda, yüzde 50 zihinsel engelli B.A.'yı pantolonu dizlerine kadar indirilmiş olarak, yanında iş yerinin sahibi Hidayet Kaya ile birlikte gördü. Z.İ., gördüğü manzara karşısında şoke olup, bir şey demeden oradan ayrılıp, yaşadıklarını büfe işleten arkadaşı H.Ş.'ye anlattı. Z.İ., bir hafta sonrada Alo 183 Sosyal Destek Hattı'nı arayıp, ihbarda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü, ihbar üzerine Hidayet Kaya hakkında jandarmaya şikayetçi oldu. Şikayet üzerine jandarma 16 Aralık'ta Kayı'yı gözaltına aldı. B.A.'nın pedagog eşliğinde verdiği ifadeden, Kaya'nın cinsel tacizine birden fazla kez maruz kaldığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Kaya, 'zincirleme olarak basit cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Hakkında, 9,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Hidayet Kaya, avukatı İlkay Eren, B.A.'nın babası E.A. ve avukatları Yaşar Sarsu ile tanıklar Z.İ. ve H.Ş. katıldı. Mağdur B.A. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile ifade verdi.

DURUŞMADA KAN DONDURAN İFADELER

B.A. duruşmada, insan anatomisini gösteren resim vasıtasıyla yaşadıklarını pedagog eşliğinde anlattı. Pedagogun gösterdiği resim üzerinde B.A., Kaya'nın nerelerine dokunduğunu gösterdi. Zaman zaman ise B.A., pedagogun gösterdiği noktalara başını eğerek veya kaldırarak 'evet' veya 'hayır' anlamında tepkiler verdi. B.A. ifadesinde, "İş yerine gittiğimde bana kötü davranıyordu. Öpüyor, dokunuyordu. Benden kendisine dokunmamı ve sarılmamı istiyordu" dedi.

Görgü tanığı Z.İ. de ifadesinde, zihinsel engelli B.A.'yı sanık Kaya'nın iş yerinde yarı çıplak olarak gördüğünü ileri sürüp, "Olay günü iş yerimden çöp dökmeye çıkmıştım. B.A.'nın sanığın dükkanına girdiğini gördüm. Çöpü döktükten sonra içime bir şüphe düştü. Gidip, baktığımda B.A., iki bölümü bulunan dükkanın arka kısmında, pantolonu yarıya kadar inik haldeydi. İş yeri sahibi yanındaydı. Ama bir şey yapmıyordu. Hemen oradan ayrıldım" dedi.

"ÜNİVERSİTENİN ARKASINDAKİ YERLERE GÖTÜRÜYOR"

Diğer görgü tanığı H.Ş. de şunları söyledi:

"B.A.'yı çok severim. Engelli olduğunu bildiğim için erkeklerin yanına fazla yanaşmaması konusunda kendisini uyarırdım. Z.İ.'nin gördüklerini anlatması üzerine B.A.'yı yanıma çağırdım. Biraz sohbet edip, konuşturdum. Bana 'Patron var ya' dedi. Ben de 'Patron kim' diye sorunca 'Tüpçü' dedi. 'Hayırdır kötü bir şey mi yapıyor' diye sorunca, 'Yapıyor, beni kurtar' diye yanıt verdi. Bunun üzerine 'Ne yapıyor sana' diye sorduğumda ise 'Beni elliyor' dedi. Bunları nerede yaptığını sorduğumda ise 'Tüp dağıtımına çıkıyoruz. Beni Celal Bayar Üniversitesi'nin arkasındaki yerlere götürüyor' dedi"

Tutuklu sanık Hidayet kaya ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyip, kendisine iftira atıldığını öne sürdü. İfadelerin alınmasının ardından hakim, sağlık durumu nedeniyle, zihinsel engelli B.A.'nın beyanlarına itibar edilip edilmeyeceği hususunda Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alınmasına ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

"KIZIMI TACİZ EDEN KİŞİYE EN AĞIR CEZA VERİLSİN"

Duruşmadan sonra DHA muhabirine açıklamada bulunan baba E.A., kızına yapılan cinsel tacizin sadece esnafın tanık olduğu günle kalmadığını düşündüğünü belirtip, "Duruşmada karşı tarafın avukatı müvekkilinin tutuksuz yargılanması için çok direndi. Allah'tan serbest bırakılmadı. Kızım, H.K.'nin kendisini tüp arabasına bindirip, 'Hadi tüp ve su dağıtalım' diyerek, evine kadar götürdüğünü anlattı. 'Bizi o eve kadar götürebilir misin? Kapısını gösterebilir misin' diye sorduğumda, 'Evet, gösterebilirim' dedi. Bu konuda kızımın yalan söyleyeceğini düşünmüyorum" dedi.

ANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI

5 yıl önce beyin kanaması geçirip, sol tarafı felçli kalan eşi H.A.'nın (40), 15 Aralık'ta atak geçirip, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldığını belirten E.A., "Bu tarih kızımın tacize uğradığına dair Alo 183 hattına şikayet yapıldıktan 1 gün sonraya denk geliyor. Tahminimce, eşim benden daha önce bu olayı öğrendi. Muhtemelen komşulardan biri söyledi. Bu nedenle atak geçirip, hastanelik oldu. Şu an gelişmelerden ve son durumdan bilgisi yok. Kendisine hiçbir şey söylemiyoruz. Kızıma tacizde bulunan kişiye en ağır cezanın verilmesini istiyorum" diye konuştu.

DHA

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Şimdi olan olmuş şikayetci olmuşlar o ana bana bu olaylar olurken siz neredeydiniz şimdimi aklınıza geldi..bu kızın tüpcunun arabasında ne işi var...
Böyle pislik sapıklar için İDAM gelsin
anneyi anladık. felçliymiş, sol yanı. ancak felçli bile olsa engelli bir kızı tek başına nasıl dışarıya bırakır? baba ne yapıyor bu arada? neden olan bitenden sanki kırk kat yabancıymış gibi sonradan haberi oluyor? Bu kız neden başı boş bir şekilde sokaklarda? aklımda deli sorular.
Beynim EROR veriyor!Bir tüpçüye iftira niye atılır!?empati ile düşünüyorum ve bu Şerefsizin yerine koyuyorum kendimi:Allahım!bir insan olarak beni de bir Anne dünyaya getirdi,kan aynı,can aynı,parmaklarımızın sayısı bile aynı! fakat neden kendimi kaybedecek derecede herşeyi cinsel obje olarak görmüyorum?neden insan olarak önce kendime sonra da hemcinslerime saygı duyuyorum?Neden bu tip sapıkça düşünceler,eyleme geçerek,bende oluşmuyor!?sonra şu kanıya varıyorum:RUH da herkesde var ama bu dünyada bir İYİ birde KÖTÜ ruh var.Kötü Ruh bende de var bilirim ama nasıl ölmüştür bende onu bilemiyorum!
üniversite çevresinde güvenlik kameraları vardır, her şey belli olur.
Sanik tum iddialari reddetmis,ama siz 'saniktan kan donduran ifadeler' diye baslik atmissiniz?
Tecavüzcünün avukatı niye serbest bırakılsın diye bitarafını yırtmış ki. Kendi kardeşi olsa aynını yapar mıydı. Gerçi avukat demek yarı yalan demek.
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