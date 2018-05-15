Zihinsel engelli kızına cinsel istismarda bulunan anne tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, zihinsel engelli kızı A.Ç.'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu ve erkeklerle ilişkiye girmesini sağladığı gerekçesiyle hakkında, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan anne Müşerref Ç. (53) tutuklandı.
Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zihinsel engelli öz kızına cinsel istismarda bulunduğu ve erkeklerle ilişkiye girmesini sağladığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Müşerref Ç.'yi yakalamak için özel ekip kurdu. Özel ekibin çalışması sonucu Müşerref Ç.'nin merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki evde saklandığı tespit edildi. Saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanan Müşerref Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müşerref Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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