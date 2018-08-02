Zihinsel engelli oğlunun dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da yüzde 70 zihinsel engelli raporu bulunan Alperen K.'nin (23) kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dövüldüğünü öne süren annesi Güler K., polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, Çorum kent merkezindeki Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İdidaya göre iki çocuk annesi Güler K. (52) akşam eve gelmeyen zihinsel engelli oğlu Alperen K.'yi aramak için dışarı çıktı. Hürriyet Meydanı'na giden anne, oğlunu kanlar içinde yerde yatarken buldu. Oğlunun kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dövüldüğünü iddia eden anne polise giderek şikayette bulundu. Güler K. "Aklı başında değil, rahatsız bir çocuk. Kime kızıyorsan git ondan hıncını al. Benim oğluma neden saldırıyorsun ? Oğlum, bana 'Ayakkabılarımı istedi, vermeyince beni dövdü. Arabaya bindirip, karanlık bir yere götürdü, dövdü' diyor. Bir de kolunu tutmuşlar, kendini savunamasın, o da vurmasın diye. Böyle vicdansızlık olur mu? Ağızındaki yaralar nedeniyle üç gün yemek yiyemedi benim çocuğum. Onun vebalini kim verecek, günahını kim çekecek?" diye konuştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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