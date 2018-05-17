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Zimmete para geçirme davasında beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 13:34 | Son Güncelleme

KAYSERİ Adliyesi'nde bulunan PTT şubesinde çalışan ve zimmetine para geçirdiği iddia edilen tutuksuz sanık Ali K., beraat etti.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Adliyesi'nde bulunan PTT şubesinde çalışan ve zimmetine para geçirdiği iddia edilen tutuksuz sanık Ali K., beraat etti.
Adliye Sarayı içerisinde bulunan PTT şubesinde çalışan Ali K. zimmetine para geçirdiği iddiasıyla 16 Ekim 2016'da Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. 2015 ve 2016 yıllarında mahkemeler, icra daireleri, avukatlar ve vatandaşlarca gönderilen tebligat ile mektup gibi gönderilerin ücretlendirilmesinde usulsüzlük yaptığı iddia edilen şüpheli, Adli Tabiplik'teki sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye çıkarıldı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Ali K. ve avukatı hazır bulundu. 2 tanığın dinlendiği duruşmada, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Ali K. beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Ali K.'nin beraatine karar verdi.

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