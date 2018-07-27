HABER

Zincir mağazalardan hırsızlığa 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 14:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çeşitli zincir mağazaların şubelerinden ayakkabı ve giysi çaldığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Zincir mağazalardan hırsızlığa 3 tutuklama

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çeşitli zincir mağazaların şubelerinden ayakkabı ve giysi çaldığı belirlenen 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerin çaldığı belirlenen çok sayıda ayakkabı ve giysi mağazalara teslim edildi.
Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde bir alışveriş merkezindeki 6 zincir mağazanın şubelerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin M.S.O., K.G., İ.I. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki ve teknik takip sonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen 22 tişört, 16 pantolon, 5 ayakkabı, 7 gömlek, 9 iç çamaşırı ve 1 eşofman üstü mağazalara teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Zincir mağazalardan hırsızlığa 3 tutuklama

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
Otomobilin arkasına köpek bağlayıp sürükleyen çiftçi gözaltındaOtomobilin arkasına köpek bağlayıp sürükleyen çiftçi gözaltında
Halk otobüsü, TIR ve otomobil çarpıştı : 1 ölü, 21 yaralı (2)Halk otobüsü, TIR ve otomobil çarpıştı : 1 ölü, 21 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Fuhuştan yakalanan ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası öldürüldü

Fuhuştan yakalanan ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası öldürüldü

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.