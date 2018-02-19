Zinciri vücuduna sarıp Sakarya Nehri'ne attılar

Dün saat 12.00 sıralarında, Akyazı ilçesi Türk Çaybaşı Mahallesi'nde Sakarya Nehri kenarında balık tutan amatör balıkçılar nehir içerisinde ceset görünce jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri nehirde vücuduna zincir bağlı üzerinde kıyafetleri olan erkek cesedini kıyıya çıkardı. Cesedin yapılan ön otopsisinde tabanca ile vücuduna 3 el ateş edildiği belirlendi.
2 AY ÖNCE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULMUŞTU
Cesedin İstanbul'da 2 ay kadar önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunan Ercan Demiral'a ait olduğu tespit edildi. Suç örgütü kurmak suçundan sabıkası bulunduğu belirlenen Ercan Demiral'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)
İstanbul hava durumu hakkında Meteoroloji'den kar açıklaması! İşte son hava durumu raporu...
Hulusi Akar'ın ziyareti sırasında dikkan çeken yazı!
Kadir Topbaş'tan olay sözler: Hiçbirine imza atmadım, Ankara'dan izin veriliyor
Reuters'a konuşan Kürt yetkili: YPG ve Şam anlaştı, Suriye Ordusu Afrin'e girebilir
Skandal! Yemek verip karşılığında çok iğrenç bir şey istemişler
Vicdan sızlatan yardım skandalı
Define ararken zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti
'2018'in ilkbaharında Dünya'nın sonu gelecek!'
AK Parti-MHP ittifakı için yeni açıklama: Netliğe kavuştu
Korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum