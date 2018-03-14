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Zincirini koparan pitbull dehşet saçtı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 13:28 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, top oynamaya giden 12 yaşındaki Soner Edis, evinin yakınlarındaki bir dükkanda bağlı olduğu zincirini koparan, pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

Davut CAN İZMİR, (DHA) İZMİR'in Çiğli ilçesinde, top oynamaya giden 12 yaşındaki Soner Edis, evinin yakınlarındaki bir dükkanda bağlı olduğu zincirini koparan, pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluşan ve sol bacağının kesilmesi gündeme gelen Edis, Yarım saat kadar köpekle boğuştum, sonra zaten bayılmışım. Çok korktum, öleceğimi zannettim dedi.

Olay, geçen pazar günü saat 12.00 sıralarında, Ege Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Tekel Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Soner Edis, evinin yakınlarındaki bir okulun bahçesinde arkadaşlarıyla top oynamak için evden çıktı. Ege Sanayi Sitesi'ndeki bir tornacı dükkanında zincire bağlı olan pitbull cinsi köpek, zincirini koparıp, o sırada yoldan geçmekte olan Edis'e saldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden ısırılan ve kanlar içerisinde kalan talihsiz çocuk, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Edis, buradaki ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Edis'in sol kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde doku zedelenmeleri meydana geldiği belirlendi.

Sol bacağındaki hasar nedeniyle bacağının kesilmesi ihtimali doğan ve psikolojisi bozulan Edis, tedavi gördüğü hastanenin psikologları tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Kolları ve sol bacağı sargıya alınan Edis'in vücudundan doku alınarak, derin yaraların olduğu bölümlere eklenecek. Olaydan sonra gözaltına alınan ve pazartesi günü adliyeye sevk edilen köpeğin sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeğe ise belediye ekiplerince el konuldu. Olay anında çok korktuğunu ve öleceğini sandığını söyleyen Soner Edis, Normalde zincirliymiş ama o gün bir şekilde koparmış zincirini. Bir anda üzerime saldırdı ve boğuşmaya başladık. O kadar bağırmama rağmen etraftan hiç kimse gelip yardım etmedi, hepsi öylece baktı. Köpeğin sahibi de aradan zaman geçtikten sonra gelip köpeği aldı. Olay bittikten sonra bayılmışım zaten diyerek korku dolu anları anlattı.

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