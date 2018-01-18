Zincirleme kazada elektrikli motosikletteki yaşlı çift yaralandı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, 2 otomobil ve 1 elektrikli bisikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Selendi-Demirci karayolu, Yıldız Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 45 U 4625 plakalı otomobili ile Yıldız Mahallesi'nden Selendi yönüne giden 40 yaşındaki Zeynel Köseoğlu, iddiaya göre, önündeki üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarpmamak için direksiyonu sola kırınca karşıdan gelen Mahsun Cahan (21) yönetimindeki 64 LS 220 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Köseoğlu'nun otomobili Kamil Çayır'ın (76) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çayır ve arkasındaki eşi Dudu Çayır (68) yola savrulup, yaralandı. Çayır Çifti, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Çayır Çifti, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çiftin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Diğer 2 araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI