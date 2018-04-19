Zincirleme trafik kazasında can pazarı: 7 yaralı

Ankara’da 3 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazası, can pazarına sahne oldu. 7 kişinin yaralandığı kazada araçlar da hurda yığınına döndü.

Kaza, gece yarısı Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinden şehir merkezi istikametinde seyir halinde olan 06 KYL 05, 34 LS 9895 ve 06 KJE 63 plakalı otomobiller, Siteler kavşağındaki dönüş varyantında çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobiller demir yığınına dönerken araçlarda bulunan 7 kişi de yaralandı.

Feci kazayı görerek duran diğer araçlardaki vatandaşlar, hemen yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılara 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı’ndan Cebeci’ye dönüş varyantı, yaklaşık 2 saatliğine araç trafiğine kapandı. Araçlardan koparak yola saçılan malzemeler ve cam kırıkları trafiğin akışını tehlikeye düşürdü. Polis ekiplerince başka kazaların yaşanmasının önüne geçmek adına trafik önlemleri alındı.

Kaza hakkında incelemeler sürüyor.