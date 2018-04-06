Zincirleme trafik kazasında sıkışan sürücü, kurtarıldıktan sonra kaçtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında sıkıştığı araç içerisinden çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılan sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Bayramoğlu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 14 BN 642 plakalı otomobil, bir anda yavaşlayan Sait A. yönetimindeki 34 UT 5365 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Yaşanan kaza sonrasında duramayan Osman A. idaresindeki 34 ZD 4889 plakalı otomobil ise yolcu otobüsüne çarparken, aynı istikametten hareket halinde olan Sedat G. yönetimindeki 41 YT 986 plakalı otomobilde kaza yapan araçlara arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen 14 BN 642 otomobilin sürücüsü araç içinde sıkışırken, 34 ZD 4889 plakalı otomobilin sürücüsü Osman A. ve aynı araç içerisinde bulunan Adnan A. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ismi öğrenilemeyen sürücü çevredeki vatandaşların çabaları ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerini beklemeyen sürücü kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra olay yerinde tedavileri yapılan diğer yaralılar sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yolda, araçların kaldırılması ile trafik yeniden açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.