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Zindaşti ile 2 polisin aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 12:13 | Son Güncelleme

Uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra savcılıkça tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen İranlı uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti’nin de aralarında bulunduğu 2’si polis 6 şüpheli tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindaşti ile birlikte 10 şüpheli, dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra savcılıkça tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen İranlı uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti’nin de aralarında bulunduğu 2’si polis 6 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindaşti ile birlikte 10 şüpheli, dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Soruşturma savcısı Ercan Devrim, tarafından sorgulanan şüphelilerden 7’si tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilirken diğer 3 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.
Şüphelilerden Naji Sharifi Zindaşti "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçlarından; şüpheli Ekrem Öztunç "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme", şüpheli Ali Savaş ve Seyyid Nurullah Rezai ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmaları istendi. Şüpheli polis Ergül K., şüpheli başkomiser Fatih Y. ve şüpheli polis Gönen K.’nin ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle üye olma" suçundan tutuklanması talep edildi.
Nöbetçi İstanbul 7.Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgulanan şüphelilerden polis Gönen K. yurt dışına çıkışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Naji Sharifi Zindaşti, Ekrem Öztunç, Ali Savaş, Seyyid Nurullah Rezai ile polis Ergül K. ve başkomiser Fatih Y.’nin ise tutuklandı.

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