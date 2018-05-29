Zıpkınla avlanırken ölen dalgıç, toprağa verildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde zıpkınla balık avlarken hayatını kaybeden serbest dalgıç Emre Kaya, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.
Önceki gün akşam saatlerinde ilçeye iki mil uzaklıktaki Kara Ada'ya zıpkınla balık avlamaya giden Hasan Hopaç ile inşaat mühendisi arkadaşı Emre Kaya (40), tüpsüz dalış yapmak için Kaçakçı Koyu'nda denize girdi. İki arkadaş, kayalık ve derin bölgede yaklaşık iki saat dalış yaptı. Bir süre sonra arkadaşı Emre Kaya'yı göremeyen Hasan Hopaç, şüphelenip geri döndü. Hopaç, yaklaşık 20 metre derinlikte arkadaşının cansız bedenini fark edip, tekneye çıkarak, cep telefonuyla yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Dalış Timi, denize dalıp, Emre Kaya'nın cesedini çıkardı.
Muğla'da otopsisi yapılan Emre Kaya'nın cenazesi, bugün memleketi Tokat'ın Gözova köyüne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emre Kaya'nın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.
FOTOĞRFALI
15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!
Belçika'da silahlı saldırı!
Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!
Hikayeleri ile dehşete düşüren 10 fotoğraf
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
Drakula Trabzon'da ortaya çıktı! Görüldüğü yer karantinaya alındı
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz
Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü
Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum