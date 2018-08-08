HABER

Zıpkınla balık avlarken suda kaybolan gencin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 15:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, zıpkınla balık avlarken, denizde kaybolan Selçuk Can Polat'ın (17) 33 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, zıpkınla balık avlarken, denizde kaybolan Selçuk Can Polat'ın (17) 33 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Güney Mahallesi Deliklitaş mevkisinde, dün saat 17.00 sıralarında, zıpkınla balık avlamak amacıyla denize giren Selçuk Can Polat, sudan çıkmayınca arkadaşı S.Ö. (17) yetkililere haber verdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Saat 02.30'a kadar sürdürülen çalışmalardan sonuç alamayan ekipler, saat 07.00 sıralarında yeniden deniz dibinde arama yaptı. Dalgıçlar, Güney Mahallesi açıklarında, 33 metre derinlikte Polat'ın cesedine ulaştı. Polat'ın cansız bedeni, botla Gazipaşa Limanı'na getirildi. Burada bekleyen gencin yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Fenalık geçiren anne- babaya ise sağlık ekipleri müdahale etti. Polat'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Selçuk Can Polat'ın balık malzemelerine, kayalıklar arasında yanından çıkan zıpkına ve vurduğu balığa incelenmek üzere el koyuldu. Jandarmada ifadesi alınan Selçuk Can Polat'ın arkadaşı S.Ö.'nün "Birlikte daldık. 'Ben şu tarafa gideyim, balıklar kaçıyor' dedi. Ondan sonra bulamadım. Zıpkınını gördüm. Panikle tekrar dalamadım. Yetkililere haber verdim" dediği öğrenildi. Görgü tanıklarından Adem Yılmaz ise "Dün saat 17.00 sıralarında 'İmdat' sesi duyduk. Oğlum hemen jandarmayı arayıp, haber verdi. Ekipler aramaya başladı" diye konuştu.

PARTNERSıfır makyaj Merve!Sıfır makyaj Merve!
Aranan şüpheliler, şafak vakti operasyonda uyurken yakalandıAranan şüpheliler, şafak vakti operasyonda uyurken yakalandı
Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.