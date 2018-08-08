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Zıpkınla balık avlayan genç boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 12:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde zıpkınla balık avlarken denizde kaybolan Selçuk Can Polat'ın (17) cansız bedeni bulundu.

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde zıpkınla balık avlarken denizde kaybolan Selçuk Can Polat'ın (17) cansız bedeni bulundu. Güney Mahallesi Deliklitaş mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında zıpkınla balık avlamak amacıyla denize giren Selçuk Can Polat, sudan çıkmaması üzerine yanındaki arkadaşı S.Ö. (17), durumu yetkililere bildirdi. Sahil güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Sabaha karşı saat 02.30'a kadar süren çalışmalardan sonuç alamayan ekipler, saat 07.00 sıralarında yeniden deniz dibinde arama yaptı. Dalgıçlar, Güney Mahallesi açıklarında 33 metre derinlikte Polat'ın cesedine ulaştı. Polat'ın cesedi botla Gazipaşa Limanı'na getirildi. Burada bekleyen yakınları gözyaşı döktü. Fenalık geçiren anne ve babasına sağlık ekipleri müdahale etti. Selçuk Can Polat'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Selçuk Can Polat'ın balık malzemesi ve kayalıklar arasında yanından çıkan zıpkın ve vurduğu balığa ise incelemek üzere el konuldu. S.Ö'nün ifadesinde, Birlikte daldık. 'Ben şu tarafa gideyim, balıklar kaçıyor' dedi. Ondan sonra bulamadım. Zıpkınını gördüm. Panikle tekrar dalamadım. Yetkililere haber verdim dedi. Görgü tanıklarından Adem Yılmaz, Dün saat 17.00 sıralarında 'imdat' sesi duyduk. Oğlum hemen jandarmayı arayıp haber verdi. Ekipler aramaya başladı dedi.

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