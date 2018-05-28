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Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 00:20 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesine iki mil uzaklıktaki Kara Ada'da zıpkınla balık avlamaya giderek tüpsüz dalış yapan iki dalgıçtan biri, sığ su bayılmasına yakalanarak öldü. Hayatını kaybeden dalgıcın cesedini sahil güvenlik ekipleri çıkardı.

Akşam saatlerinde Bodrum'a iki mil uzaklıktaki Kara Ada'ya ıpkınla balık avlamak için giden Hasan Hopaç ile inşaat mühendisi arkadaşı 40 yaşındaki Emre Kaya, tüpsüz dalış yapmak için Kaçakçı koyunda denize girdi. Kayalık ve derin bölgede balık avlayan iki arkadaş yaklaşık iki saat dalış yaptı. Birbirlerinden ayrıldıklarını fark eden Hasan Hopaç (39) arkadaşı Emre Kaya'yı göremeyince geri dönüp aramaya başladı. Bir süre sonra yaklaşık 20 metre derinlikte arkadaşının cansız bedenini gören Hopaç şok oldu. Tekneye çıkarak telefon ile sahil güvenlik ekiplerinden yardım isteyen Hopaç arkadaşının bulunduğu yerde bekledi.

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Sahil güvenlik Dalış Timi'nin cesedini sudan çıkarılan Emre Kaya'nın cesedi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Kaya'nın ölüm haberini alan arkadaşları hastaneye akın etti. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ifade veren Hasan Hopaç, "Kayaların arasına bakarak ilerliyorduk, bir süre sonra arkamdan gelen Emre'yi göremeyince dönüp aramaya başladım. Ardından baktığımda Emre suyun dibinde hareketsiz yatıyordu şok oldum, yaklaşık bir yıldır birlikte dalıyoruz çok iyi bir dalıcıydı nasıl olduğunu anlayamadım" dediği öğrenildi.

Zıpkınla dalış kabus oldu, inşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Sahil Güvenlik Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Emre Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla bodrum zıpkın

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