Ziraat Bankası Gümülcine Şubesi’ne solcu anarşistler tarafından taşlı saldırı

Ziraat Bankası Gümülcine Şubesine dün akşam saatlerinde solcu göstericiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Bankanın bazı camları çatlarken, başka bir zarar meydana gelmedi. Anarşist olduklarını iddia eden bir solcu grup, Türkiye’nin Afrin operasyonunu protesto amacıyla Gümülcine şehir merkezinde protesto gösterisi düzenledi. Gösteriden sonra bazı saldırganlar Ziraat Bankası’nın girişine taşlarla saldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri göstericileri bölgeden uzaklaştırdı.