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Ziraat mühendisi, iş yerinde öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 23:12 | Son Güncelleme

ÖLDÜRÜP KAÇAN ÇİFTÇİNİN YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Konya'nın Karapınar ilçesinde ziraat mühendisi Kenan Özdamar'ı, pompalı tüfekle vurup otomobiliyle kaçan çiftçi Neşet C.'yi, yakındaki Jandarma Karakolu önünde durduran askerin, karakolun nizamiyesinde nöbet tutan er olduğu ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜP KAÇAN ÇİFTÇİNİN YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Konya'nın Karapınar ilçesinde ziraat mühendisi Kenan Özdamar'ı, pompalı tüfekle vurup otomobiliyle kaçan çiftçi Neşet C.'yi, yakındaki Jandarma Karakolu önünde durduran askerin, karakolun nizamiyesinde nöbet tutan er olduğu ortaya çıktı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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