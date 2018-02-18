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Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 19:57 | Son Güncelleme

SELE KAPILAN ASKERLERİN, SURİYEYE SÜRÜKLENDİĞİ İDDİASI Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün gece, nöbet değişimine giden askerin içinde bulunduğu zırhlı aracın taşan derede devrilmesi sonucu sel suyuna kapılan 2 askerin arama çalışmasına devam ediliyor.

Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (4)

SELE KAPILAN ASKERLERİN, SURİYEYE SÜRÜKLENDİĞİ İDDİASI
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün gece, nöbet değişimine giden askerin içinde bulunduğu zırhlı aracın taşan derede devrilmesi sonucu sel suyuna kapılan 2 askerin arama çalışmasına devam ediliyor. Askerlerin bulunması için 15 saattir arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede, yağış nedeniyle balçığa dönüşen tarlalarda güçlükle çalışan ekipler, ‘drone’larla arama yapıyor. AFAD ve itfaiye ekipleri ve vatandaşların da traktörle destek verdiği aramalarda bölgeye sevk edilen iş makineleri ise sulama kanallarının farklı noktalarında kanallar açılarak, taşan derenin su seviyesinin düşürülmesine çalışılıyor. Yaklaşık 7 tonluk zırhlı askeri aracın sel sularına kapılması yağışların şiddetini gözler önüne serdi. Havanın kararmasına rağmen çalışmaların sürdüğü bölgede kayıp askerlerin yaklaşık 1 kilometre mesafede olan Suriye’ye sürüklenebileceği üzerinde duruluyor. Sınırın hemen yanı başında bulunan Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad kentinde ise kayıp askerlerin bulunması için Akçakale'de yaşayanlar, akrabaları olan Suriyelilerle irtibata geçtikleri belirtildi.

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Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (4)Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (4)Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (4)Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (4)

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