Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (6)

TSK: 2 PERSONELE HALEN ULAŞILAMAMIŞTIR Genelkurmay Başkanlığı'nca Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sele kapılıp, kaybolan 2 askere halen ulaşılamadığı açıklandı. Arama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "18 Şubat 2018 tarihinde, 3’ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı bir Hudut Karakolu bölgesindeki yoğun yağışın sele dönüşmesi nedeniyle, bölgede nöbet görevini sürdüren iki personele halen ulaşılamamıştır. Söz konusu iki personeli arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
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