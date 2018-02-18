Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (6)

TSK: İKİ KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZIN NAAŞLARINA ULAŞILMIŞTIR

Genelkurmay Başkanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sele kapılan zırhlı araçta şehit olan 2 askerle ilgili açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"18 Şubat 2018 tarihinde, 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı Hudut Karakolunda nöbet görevini sürdürürken sele kapılan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."