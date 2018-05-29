HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Zırhlı aracın, 85 yaşındaki kadına çarptığı kaza, güvenlik kamerasında 

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, trafiğe kapalı caddede kullandığı zırhlı araçla, Pakize Hazar’a (85) çarparak, ölümüne neden olan uzman çavuş S.K.'nin (26) 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Zırhlı aracın, 85 yaşındaki kadına çarptığı kaza, güvenlik kamerasında 

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, trafiğe kapalı caddede kullandığı zırhlı araçla, Pakize Hazar’a (85) çarparak, ölümüne neden olan uzman çavuş S.K.'nin (26) 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Zırhlı aracın Hazar'a çarpma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.
Lice'de 14 Haziran 2017 günü yaşlılık maaşını almak için trafiğe kapalı Mümin Ağa Caddesi'ndeki PTT binasına giden Pakize Hazar'a zırhlı araç çarptı. Kazada, Hazar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü uzman çavuş S.K. (26), ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, uzman çavuş S.K.'nin 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
ADLİ TIP SANIĞI, JANDARMA ÖLENİ KUSURLU BULMUŞTU
İddianamede; olay günü şüphelinin park halindeki 21 JAA 079 plakalı zırhlı aracı hareket ettirince, önünden yürüyerek geçen Pakize Hazar’a çarptığı ifade edildi. İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, şüphelinin asli kusurlu, Pakize Hazar'ın ise kusursuz olduğu kaydedildi. Kazadan sonra Lice Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan kusur raporunda ise sanık S.K’nin kusursuz, Pakize Hazar’ın ise dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı gerekçesiyle tam kusurlu olduğu belirtildi. Hazar ailesinin itirazı üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda ise Pakize Hazar’ın araç şoförü S.K.'nin görüş alanına girdiği ve caddenin trafiğe kapalı olduğu belirtilerek, zırhlı araç sürücüsü S.K.'nin yüzde 100 kusurlu olduğu kaydedildi.
SANIK UZMAN ÇAVUŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
İddianamenin Lice Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından S.K.'nin yargılamasına 14 Şubat 2018 günü başlandı. Mahkeme, ilk duruşmaya katılmayan sanık S.K.'nin savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Sanığın, savunması alındıktan sonra serbest bırakılmasına karar veren mahkeme, Lice Jandarma Komutanlığı’ndan kazaya karışan zırhlı aracın dışarıyı gösteren kamerasının olup olmadığının sorulmasını kararlaştırdı.
YOL, TRAFİĞE KAPALI DEĞİLDİ
16 Şubat günü ifadesi alınan sanık S.K., araç hareket ettiği sırada Pakize Hazar'ı görmediğini belirterek, "Çarptığım sırada kör noktada bulunuyordu. Ben şahsı görmedim. Daha sonra askerin bana dur ihtarı yapması üzerine durdum. O tarihte olayın olduğu yer, trafiğe kapalı değildi. Olay bir kazaydı. Suç işleme kastım ve kusurum yoktur. Ben de olaydan dolayı üzüntülüyüm" dedi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Mahkemenin talebi üzerine olay yerini gören güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi. Görüntülerde, elinde baston bulunan yaşlı kadın, PTT şubesinin önünde park halindeki aracın önünden geçmeye çalışıyor. Bu sırada araç hareket ediyor. Aracın Hazar'a çarpacağını fark eden bir vatandaş, sürücüye elleriyle işaret ederek, içindekileri uyarmaya çalışıyor. Ancak araç, Pakize Hazar'ın üzerinden geçiyor.
Davanın son celsesinde tanık olarak dinlenen Pakize Hazar'ın kardeşi Hasret Yaşarer (75), olay anında PTT şubesi civarındaki tüm yolların trafiğe kapalı olduğunu söyledi. Duruşma eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

FOTOĞRAFLI

Zırhlı aracın, 85 yaşındaki kadına çarptığı kaza, güvenlik kamerasında Zırhlı aracın, 85 yaşındaki kadına çarptığı kaza, güvenlik kamerasında Zırhlı aracın, 85 yaşındaki kadına çarptığı kaza, güvenlik kamerasında Zırhlı aracın, 85 yaşındaki kadına çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
Kamyonetin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardıKamyonetin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Fotoğraflar // Sarıyer'de kilise bahçesinde kurtarma operasyonuFotoğraflar // Sarıyer'de kilise bahçesinde kurtarma operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

İlginizi Çekebilir

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı

Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Makam odasında ilginç görüntü

Makam odasında ilginç görüntü

Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

Dağılan yüzü vücudundaki parçalarla birleştirildi! Kendisi bile inanamadı

Dağılan yüzü vücudundaki parçalarla birleştirildi! Kendisi bile inanamadı

Antalya'da bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

Antalya'da bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi

Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.