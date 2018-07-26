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Zırhlı aracın çarptığı Suriyeli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 14:01 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı için gittiği ülkesinden dönen tekerlekli sandalyedeki yürüme engelli Suriye uyruklu Ali Şab (69), zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Zırhlı aracın çarptığı Suriyeli öldü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN Bayramı için gittiği ülkesinden dönen tekerlekli sandalyedeki yürüme engelli Suriye uyruklu Ali Şab (69), zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, 14 Temmuz günü Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında ülkesinden dönen Suriyelilerin geri dönüş işlemlerinin yapıldığı alanda meydana geldi. Bayramı ülkesinde geçirdikten sonra Türkiye'ye dönen yürüme engelli Ali Şab, Kilis'e gitmek için beklemeye başladı. Yanında bir çuval olan Ali Şab, tekerlekli sandalye ile alanda beklerken, Suriye'den dönenleri taşıyan bir otobüs alana geldi. Şab, bu sırada otobüsün kendisine çarpmaması için Kilis Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı aracın yakınlarına gitti. Bu sırada görüş açısının kapandığı gözüken zırhlı araç, hareket etti ve Ali Şab'a çarparak ilerledi.
Suriyeliler kazayı görerek yardıma koşarken, zırhlı araç ise bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şab'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü güvenlik kameralarına da yansıyan kazanın ardından Emniyet Müdürlüğü tarafından zırhlı aracı kullanan polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Zırhlı aracın çarptığı Suriyeli öldüZırhlı aracın çarptığı Suriyeli öldüZırhlı aracın çarptığı Suriyeli öldüZırhlı aracın çarptığı Suriyeli öldü

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