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Zırhlı askeri aracın çarptığı kişi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 20:40 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, askeri zırhlı aracın çarptığı 41 yaşındaki Hasan Hüseyin Çimen, ağır yaralandı.

TUNCELİ,(DHA) - TUNCELİ'de, askeri zırhlı aracın çarptığı 41 yaşındaki Hasan Hüseyin Çimen, ağır yaralandı.
Kaza bugün öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Karayolları kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki askeri zırhlı aracın çarptığı Hasan Hüseyin Çimen, kafatasına aldığı darbe ile ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çimen, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan Çimen'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, askeri zırhlı aracın sürücüsü gözaltına alındı. Zırhlı aracın çarptığı Hasan Hüseyin Çimen'in, engelli kadrosundan Karayolları Tunceli Şube Şefliği'nde görev yaptığı öğrenildi.

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