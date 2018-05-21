Zırhlı polis aracın çarptığı kişi öldü, torunu yaralandı

KİLİS, (DHA)- KİLİS’te, 'kirpi' denilen zırhlı polis aracının çarptığı motosikletin sürücüsü Halil İbrahim Karadaş öldü, kendisi ile aynı ismi taşıyan 14 yaşındaki torunu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde çevreyolunda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 79 A 0202 plakalı 'kirpi' denilen zırhlı polis aracı, Beşyüzevler kavşağında Halil İbrahim Karadaş’ın kullandığı 79 DZ 198 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Karadaş olay yerinde öldü, arkasında oturan sürücü ile aynı ismi taşıyan torunu yaralandı. Karadaş'ın cesedi otopsi için morga konulurken, yaralanan torunu ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Karadaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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